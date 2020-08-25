Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve 40 saati aşkın süredir devam eden Adana Kozan'daki orman yangınına günün ağarmasıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı.
Önceki gün Adana Kozan Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın 40 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün ara verilen havadan müdahaleye sabahın erken saatlerinde kaldığı yerden devam edildi.
ALEVLER DURDURULMAYA ÇALIŞILIYOR
Bölgedeki yangın söndürme helikopterleri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor. Adana ve çevre illerden gelen 153 arazöz ve çok sayıda personel de karadan yangının genişlemesini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
HAYVANLAR TELEF OLDU
Yaban hayatını da olumsuz etkilediği gözlenen yangında bir çok hayvan da telef oldu.
BAKAN GECE YANGIN MESAİSİNE DEVAM ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gün boyu yangın bölgesine gelerek incelemeler yapmıştı. Bakan Pakdemir, sabahtan itibaren gece boyunca yangın bölgesinde koordinasyonu sağladı. Uydu bağlantısı ile yangın bölgesini izleyerek ekiplere bilgi verdi.