ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtların bulunduğunu dile getiren Redfield, "Hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili" dedi.

"AŞI BULUNSA BİLE BİR GECEDE SALGINI BİTİRMEYECEK"

ABD Kongresinde yapılan oturuma katılan CDC Direktörü Redfield, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı son dönemde geldiği noktayı değerlendirdi. Salgının ABD genelinde halen etkisini sürdürdüğünü ve aşı bulunsa bile bunun bir gecede salgını bitirmeyeceğini anlatan Redfield, virüsün bulaşmasını önleyici tedbirlerin önemine işaret etti.

"MASKE, AŞIDAN DAHA GÜVENLİ"

Redfield, yüz maskelerinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunma noktasında aşıdan daha garantili." ifadesini kullandı.

Robert Redfield

"AŞI HERKESTE AYNI ORANDAN YARAYAMAYABİLİR"

Aşının herkeste aynı oranda işe yarayamayacağını belirten Redfield, maskenin ise doğru kullanan herkesi büyük oranda koruyacağını belirtti. CDC Direktörü, "Bu yüz maskeleri şu an elimizdeki en önemli ve güçlü kamu sağlığı aracı ve tüm Amerikalıların bu maskeleri kullanmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD'DE SON DURUM

ABD, 200 binden fazla can kaybıyla Kovid-19'a en fazla kurban veren ülkeler sıralamasında en üstte yer alıyor. Ülkedeki vaka sayısı ise 6 milyon 815'in üzerinde seyrediyor.

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 942 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 30 milyona yakın insan ölümcül virüse yakalandı.