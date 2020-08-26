Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde yetişen patlıcan görenleri hayrete düşürdü. Ramazan Öztürk'ün evinin yanındaki bahçesinde yetişen ve çocuk elini andıran patlıcan tüm köylülerin ilgisini çekiyor.

"BUGÜNE KADAR BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Yaklaşık 30 yıldır evinin yanında sebze yetiştirdiğini söyleyen Ramazan Öztürk, "Bahçemde patlıcan toplarken dikkatimi çeken bir patlıcan gördüm. Çocuk eli kadar, fakat 5 tane parmağı var. Çok ilginç geldi bana. Bugüne kadar bu şekilde bir patlıcan görmedim. Beni şaşkına uğrattı" dedi.