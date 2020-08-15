15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 2 saatte ikna edilen şahıs gözaltına alındı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ailevi problemleri olduğu öğrenilen ve alkollü olan erkek bir şahıs, intihar etmek için korkulukları aştı. Köprü korkuluklarının arkasına geçen şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında ailevi problemleri olduğu öğrenilen alkollü bir şahıs köprü korkuluklarının arkasına geçti. Şahsın intihar girişiminde bulunduğu fark eden çevredeki sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

2 SAATTE İKNA EDİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada sağlık ekipleri de tedbiren olay yerinde beklemeye başladı.

Yaklaşık 2 saat sonra şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahsın ifadesinin alınarak adli işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan olay nedeniyle E-5 karayolunda trafik yoğunluğu meydana geldi.