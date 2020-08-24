11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı

Nazilli'de husumetli iki grubun arasında meydana gelen silahlı kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Kuruoğlu isimli vatandaş hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Cinayeti işleyen Ali E.'nin aynı yerde 2009 yılında bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Nazilli'nin Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan ve yolda karşılaşan Ali E. ile Yasin B. arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak için araya giren Hasan Kuruoğlu'na isabet etti. Şüpheli Ali E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarlarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE AYNI YERDE CİNAYET İŞLEMİŞ

Cinayet şüphelisi Ali E.'nin daha önce 2009 yılında aynı adreste çıkan kavgada Yasin B.'nin yakını Muzaffer Balcı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.