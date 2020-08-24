Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, cami saldırılarının faili terörist Brenton Tarrant'ın alacağı cezanın belirleneceği dava görülmeye başladı.Christchurch Yüksek Mahkemesinde 4 gün sürmesi beklenen duruşmanın ilk günü, yoğun güvenlik önlemleri altında geçti.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarıylasaldırıdan yaralı kurtulanların katıldığı duruşmanın yapıldığı mahkemeye çıkan yollar kapatılırken, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Öte yandan mahkeme devam ederken canlı yayın haber geçmenin yasaklandığı duruşmada, 60 kişinin söz hakkı alması bekleniyor. Christchurch Yüksek Mahkemesi Yargıcı Cameron Mander tarafından yargılanacak olan terörist duruşmaya, tutuklu terörist Brendon Tarrant'ın bulunduğu Auckland Hapishanesi'nden görüntülü ve sesli bağlantı sistemiyle katılacak.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

13 Temmuz'da kendini savunma isteği Christchurch Yüksek Mahkemesi'nce kabul edilen Tarrant, hakkındaki suçlamaların hepsini kabul etmişti. 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan teröristin yargılamanın ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

SALDIRIDAN TÜRKLER DE ETKİLENDİ

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı terörist, 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerilerine otomatik silahlarla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda 1 Türk vatandaşı hayatını kaybederken, 2 Türk vatandaşı da yaralanmıştı.