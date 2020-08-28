Uganda'dan acı haber: Kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı

Uganda'da futbol oynarken sağanak yağıştan korunmak için sazdan bir kulübenin altına giren 13 çocuktan 10'u yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaralı çocukların tedavisi sürdürülüyor.

Uganda Mirror'ın haberine göre, ülkenin Arua şehrindeki bir futbol sahasında top oynayan 13 ile 15 yaşlarındaki çocuklar sağanak yağışın başlamasıyla sazdan yapılmış bir kulübenin altına sığındı.

BARINAĞA YILDIRIM İSABET ETTİ

Fırtına sırasında Arua kentindeki bir çimenlik alanda top oynayan çocuklar, şiddetli rüzgarlara daha fazla dayanamayarak çevrede bulunan bir kulübeye sığındı. Fırtınanın etkisinden kaçamayan çocuklardan 10'u kulübeye yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen 9 çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer bir çocuk da hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 çocuğun ise hastanede tedavisi devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Ülkede 2011'de bir okula yıldırım düşmesi sonucu 18 çocuk hayatını kaybetmişti.