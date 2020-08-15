Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Virüse yakalandığını sosyal medyadan duyuran Özdemir, vatandaşlarından önlemler konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.

"SALGININ CİDDİYETİNİ ANLATMAK İSTEDİM"

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

"MASKESİZ DOLAŞMAMANIZI RİCA EDİYORUM"

Kovid-19 sürecinin henüz bitmediğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: "Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."