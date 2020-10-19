6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada

Rusya'nın başkenti Moskova'da iki çocuk annesi bir kadın, alışveriş yaptığı sırada 6 yaşındaki kızı Mudina ve bebek arabasındaki erkek çocuğu Mukhammadali'yi dikkatinden kaçırdı.

BEBEK ARABASINI İTTİ, TAKLA ATARAK DÜŞTÜLER

Mudina, bebek arabasında duran erkek kardeşini yürüyen merdivenlere doğru itti. Bebek arabasının tekerlekleri yürüyen merdivene sıkışınca Mudina ve Mukhammadali takla atarak aşağıya düştü. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Rus medyası, iki çocuğun da başlarından yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kullanıcılar, ihmalkar anneye tepki gösterdi.