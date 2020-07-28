Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir adam, boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak için kanala atladı. Oğlunu kurtarmayı başaran talihsiz baba, sudan çıkmayı başaramayınca boğularak can verdi.

28.07.2020 14:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:04

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Morkoyun Mahallesi yakınlarında serinlemek için su kanalına giren oğlunun, boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Ali Karakoç (40) suya atladı. Oğlunu kurtaran Karakoç, kanaldan çıkmayı başaramayarak vefat etti.

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OTOPSİ İÇİN HASTANENİN MORGUNA KALDIRILDI

Olayı haber alıp gelen yakınları, Karakoç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Karakoç'un cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kareler;