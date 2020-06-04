Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Norveç'te sahil kasabalarından birinde meydana gelen toprak kaymasında 8 ev toprağın altına gömüldü. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar, bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.
04.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:01
Norveç'te yaklaşık 610 metre karelik bir alanda toprak kayması meydana geldi. Deniz kenarında meydana gelen toprak kaymasında evlerin toprağın altına gömüldüğü anlar kameralara yansıdı.
8 EV TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLDÜ
Norveç'in Alta bölgesinde bir sahil kasabasında dün toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 610 metrekarelik alanı kapsayan toprak kaymasında, bölgede bulunan 8 ev toprağın altına gömüldü.
KAMERALAR OLAN BİTENİ KAYDETTİ
Yerel medya, toprak kaymasından önce bölgede yaşayanların tahliye edildiğini; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar ise bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.