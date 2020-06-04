Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü

Norveç'te yaklaşık 610 metre karelik bir alanda toprak kayması meydana geldi. Deniz kenarında meydana gelen toprak kaymasında evlerin toprağın altına gömüldüğü anlar kameralara yansıdı.

8 EV TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLDÜ

Norveç'in Alta bölgesinde bir sahil kasabasında dün toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 610 metrekarelik alanı kapsayan toprak kaymasında, bölgede bulunan 8 ev toprağın altına gömüldü.

KAMERALAR OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Yerel medya, toprak kaymasından önce bölgede yaşayanların tahliye edildiğini; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar ise bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.