Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü

Norveç'te sahil kasabalarından birinde meydana gelen toprak kaymasında 8 ev toprağın altına gömüldü. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar, bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.

04.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:01

Norveç'te yaklaşık 610 metre karelik bir alanda toprak kayması meydana geldi. Deniz kenarında meydana gelen toprak kaymasında evlerin toprağın altına gömüldüğü anlar kameralara yansıdı.

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8 EV TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLDÜ

Norveç'in Alta bölgesinde bir sahil kasabasında dün toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 610 metrekarelik alanı kapsayan toprak kaymasında, bölgede bulunan 8 ev toprağın altına gömüldü.

KAMERALAR OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Yerel medya, toprak kaymasından önce bölgede yaşayanların tahliye edildiğini; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Toprağın suya gömüldüğü ve evleri yuttuğu anlar ise bölgede yaşayan kişiler tarafından amatör kameralara anbean kaydedildi.