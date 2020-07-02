Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi

Güney Asya ülkesi Myanmar'ın Kachin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükseldi.

02.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:29

Myanmar'da bir madende meydana gelen toprak kayması, 162 madencinin canına mal oldu. 54 yaralının olduğu elim kazada, kayıp madenci sayısı açıklanmadı.

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı

Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde bulunan bir madende toprak kayması meydana gelmişti. Hpakant bölge yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yeşim taşı çıkarılan madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldiği bildirilmişti.

YEŞİM TAŞI TİCARETİNDEN 30 MİLYAR DOLAR GELİYOR

Myanmar İtfaiye Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "162 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olan 54 kişi ise hastanelere sevk edildi" denildi. Yetkililer, kayıp olan kişi sayısı hakkında bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Hpakant bölgesi dünyanın en büyük yeşim taşı madeninin bulunduğu yer konumunda yer alıyor. Myanmar'ın yeşim taşı ticaretinden yıllık 30 milyar dolardan fazla para kazandığı tahmin ediliyor.