Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi

Myanmar'da bir madende meydana gelen toprak kayması, 162 madencinin canına mal oldu. 54 yaralının olduğu elim kazada, kayıp madenci sayısı açıklanmadı.

Myanmar'ın Kachin eyaletinin Hpakant bölgesinde bulunan bir madende toprak kayması meydana gelmişti. Hpakant bölge yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, yeşim taşı çıkarılan madende meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldiği bildirilmişti.

YEŞİM TAŞI TİCARETİNDEN 30 MİLYAR DOLAR GELİYOR

Myanmar İtfaiye Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "162 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olan 54 kişi ise hastanelere sevk edildi" denildi. Yetkililer, kayıp olan kişi sayısı hakkında bilgi paylaşmadı.

Öte yandan Hpakant bölgesi dünyanın en büyük yeşim taşı madeninin bulunduğu yer konumunda yer alıyor. Myanmar'ın yeşim taşı ticaretinden yıllık 30 milyar dolardan fazla para kazandığı tahmin ediliyor.