Arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde arazide komşularıyla kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesini sonucu yaşamını yitirdi.
12.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:11
Gümüşhane'de, arazide kuşburnu toplayan anne ve kızı, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi
Trabzon'da oturan 56 yaşındaki Mevlüde ve kızı Buse Nur Urhan (20), tatil dolayısıyla geldikleri memleketleri Torul ilçesi Günay köyünde komşularıyla kuşburnu toplamak için Körgöze mevkisine gitti. Bir süre sonra anne ve kızın kuşburnu topladığı bölgeye yıldırım düştü.
ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Mevlüde ve Buse Nur Urhan'ın yere yığıldığını fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve kızın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.