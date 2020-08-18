Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı

Koronavirüsle mücadele sürerken, vakalardaki artış nedeniyle birçok ilde yeni kararlar alındı. Konya ve Tunceli umumi hıfzıssıhha kurullarınca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

KONYA

Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Kurulun, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgınının yayılmasının önüne geçilmesi için önlemler aldığı belirtildi.

DÜĞÜNLERE DE SINIRLAMA GELDİ

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilme uygulamasına devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; pazar yeri, alışveriş merkezi, piknik gibi alanlarında bulunmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararlaştırıldı. 21 Ağustos'tan itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (birinci derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına karar verildi."

Bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00'a kadar sonlandırılması ve en fazla 2 saat içerisinde bitirilmesi gerektiği vurgulandı.

YÜZ YÜZE TAZİYE DE KISITLANDI

Kentte faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler dışında çay, kahve, kahvaltı gibi organizasyonların yapılmamasına ve fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda ve benzeri yerlerde yüz yüze taziye yapılmasının da kısıtlandığı kaydedildi.

TUNCELİ'DE DE KISITLAMA GELDİ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda toplam 35 maddeden oluşan yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Valilik tarafından açıklanan yeni Koronavirüs tedbirleri kapsamında dikkat çeken yeni kararlar şöyle sıralandı:

Maske takma zorunluluk şartlarının il ve ilçelerimizde devam etmesine, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeyen vatandaşlarımıza Hıfzısıhha Kanununa göre 900 TL idari para ceza yazılmasına,

İlimizdeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı değerlendirildiğinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmesine bu kapsamda her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine,

65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 1. derece yakınları hariç düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. merasimlere katılmalarına izin verilmemesi kararlaştırılmıştır.

MAHALLE DENETİM EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'Mahalle Denetim Ekiplerinin' oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip etmelerinin sağlanmasına, bu ekiplerin yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde;

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin ve kolluk personelinin görevlendirilmelerinin sağlanmasına, ilimiz genelinde korona virüs vaka sayısındaki artış nedeniyle acil olmayan, hayati tehlikesi bulunmayan (aciliyet durumu hekim tarafından değerlendirilmek kaydıyla) elektif-cerrahi girişimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine,

Munzur ve Pülümür Vadisi'nde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ateş ve piknik etkinliğinin yasaklanmasına, taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmamasını teminen, taziye evlerindeki taziye kabulü yasak olmaya devam etmekle birlikte, cenaze sahiplerinin evlerinde, işletmelerinde veya bu alanların yakın çevreleri ile diğer açık alanlarda taziye kabullerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir.