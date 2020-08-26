Kanser hastası, oturduğu bankta ölü bulundu! Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kayseri'de kanser hastası olan bir kişi, oturduğu bankta ölü olarak bulundu. Olayı duyarak parka gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

26.08.2020 20:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:21

Kayseri'de, kanser hastası İsmail M. (47) oturduğu bankta ölü bulundu.

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Olay, Melikgazi ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Kanser hastası olan İsmail M.'yi bankta hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail M'nin öldüğünü belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı öğrenen İsmail M'nin yakınları parka gelerek, gözyaşı döktü. Hastalığı nedeniyle öldüğü öğrenilen İsmail M'nin cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.