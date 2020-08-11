AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde, sokak köpeğinin saldırması sonucu motosikletin kontrolünü kaybeden Anıl Yılmaz (21), refüjdeki elektrik direğine çarpıp hayatını kaybetti. Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.

KÖPEK SALDIRINCA MOTOSİKLETİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kaza saat 06.30 sıralarında Cumhuriyet ile İstiklal mahalleleri arasında Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Beraberindeki arkadaşını indirdikten sonra İstiklal mahallesindeki evine dönmek üzere motosikletiyle yola çıkan Anıl Yılmaz, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Panikle motosikletin kontrolünü kaybeden Yılmaz, refüjdeki elektrik direğine çarptı. Köpek ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Anıl Yılmaz

OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ ALAN BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evde olduğu sırada, oğlunun ölüm haberini alan AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Anıl Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kiraz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Binası'nın bahçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Umurcalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Öte yandan cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.