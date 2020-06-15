Son dakika haber | İsviçre'de bir yolcu, 3 kilodan fazla altını trende unuttu

İsviçre'de bir kişi, şehirler arası yolcu treninde 3 kilodan fazla altın unuttu. İsviçre polisi, altınların sahibini arıyor.



İsviçre'de geçtiğimiz Ekim ayında St. Gallen-Luzern seferini gerçekleştiren trende bir kişi, 3 kilodan fazla altının bulunduğu çantayı unuttu. İsviçre polisi, altınları unutan kişiye ulaşamayınca söz konusu olayı kamuoyuyla paylaştı. Değeri 1.3 milyon TL olan altınların, görevliler tarafından trenin boş vagonunda bulunduğu ifade edildi. Çantanın sahibinin, unuttuğu altınları 5 yıl içinde Luzern Başsavcılığına başvurarak geri alabileceği ifade edildi. - BERN