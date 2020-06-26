Beşiktaşlı eski yıldız Guti, teknik direktörlüğünü yaptığı Almeria'dan ayrılıyor

İspanya 2. Futbol Ligi (La Liga SmartBank) kulüplerinden UD Almeria, alınan kötü sonuçlardan dolayı, "Guti" lakaplı Beşiktaşlı eski yıldız Jose Maria Gutierrez Hernandez ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, son olarak sahasında Alcorcon'a 1-0 yenilen Almeria'da teknik direktör Guti'nin görevden alınacağını yazdı.

KARAR YAKINDA RESMİLEŞECEK

Almeria kulübünün sahibi olan Suudi Arabistanlı Turki El-Şeyh'in bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında teknik direktör Guti'nin görevden alınmasıyla ilgili kararı resmileştireceği bildirildi.

GUTI YERİNE FERNANDO SANTOS

Almeria'da Guti'nin yerine Portekizli Fernando Santos'un getirileceği, mevcut durumda kulübün sportif direktörü olan Mario Silva'nın da teknik heyetin başında olacağı iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMIŞTI

Beşiktaş'ta 2018/19 sezonunda Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışan Guti, daha sonra teknik direktör olarak kariyerine devam etme kararı almış ve 5 Kasım'da Almeria ile anlaşmıştı. İspanyol devi Real Madrid'de 16 yıl futbol oynayan eski yıldız, Beşiktaş formasıyla da 23 maça çıkıp 7 gol kaydetti.

LA LIGA'YI HEDEFLİYOR

La Lıga Smart Bank'ta sezonun bitimine 7 hafta kala Almeria 56 puanla 3. sırada bulunuyor. La Liga'ya direkt çıkabilmek için verilen ilk iki mücadelesinde Cadiz (62) ve Zaragoza'nın (61) gerisinde kalan Endülüs ekibi, play-off oynamaya daha yakın gözüküyor.