Son dakika haber | Irak son 24 saatte 2 bin 447 yeni koronavirüs vakası açıkladı

Irak resmi kaynakları son 24 saatte 2 bin 447 kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 151 oldu.

Yetkililer, son 24 saatte 63 kişinin daha hayatını kaybetti, virüs ölümlerinin toplamda 4 bin 868 kişiye ulaştığı rapor edildi.