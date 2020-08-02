Son dakika haber | Irak son 24 saatte 2 bin 447 yeni koronavirüs vakası açıkladı
Gelen son dakika haberine göre Irak resmi kaynakları son 24 saatte 2 bin 447 kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.
02.08.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:04
Irak resmi kaynakları son 24 saatte 2 bin 447 kişinin daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 151 oldu.
Yetkililer, son 24 saatte 63 kişinin daha hayatını kaybetti, virüs ölümlerinin toplamda 4 bin 868 kişiye ulaştığı rapor edildi.
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Kaynak: DHA