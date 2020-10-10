Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yerleşim alanlarına sıçradı.

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, molotof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.

"BAZI KAYGI VE ŞÜPHELERİMİZ VAR"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" ifadesine yer vermişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ ÇIKARDI İDDİASI

Terör örgütü üyelerinin çıkardığı öne sürülen yangınlarla ilgili sosyal medyada dolaşan bir video kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi. Görüntülerde terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen kişilerin ormanlık alanı ateşe verdikten sonra zafer işareti yaparak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

VALİLİK: GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR VAR

Hatay Valiliği, kentte 2 gündür süren ve bir türlü söndürülemeyen yangınla ilgili sabotaj ihtimaline karşı bazı şüphelilerin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"09 Ekim 2020 Cuma günü Belen ilçemizde farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle yangın henüz söndürülememiştir. İlimizde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Belediye İtfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile yangın kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Henüz sabotaj ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hem yangının seyrini hem de sabotaj ihtimalini araştırmak için bölgemizde İHA'lar görev yapmakta, kolluk kuvvetlerimiz de kapsamlı bir şekilde konuyu araştırmaktadır."