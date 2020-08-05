Son Dakika: 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Son dakika: Kurban Bayramı öncesi yapılan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların ardından 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti.
05.08.2020 03:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:05
Yüksek Askeri Şura'da alınan atama kararları bu sabaha karşı Resmi Gazete'de yayınlandı.
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KARA KUVVETLERİ'NDE 74 ATAMA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 Generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.