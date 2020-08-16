Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı

Gaziantep'te bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesine yardımcı olmak bahanesiylebazı vicdansızların vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Gaziantep Valisi Gül, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

VALİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu Delen'in ailesinin ihtiyaç sahibi oldukları gerekçesiyle para talep edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti. Ailenin maddi durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz." ifadesini kullandı.