Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırıcılık girişimlerinin olduğunu belirterek, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Aile yardıma ihtiyacı yoktur" dedi.
Gaziantep'te bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesine yardımcı olmak bahanesiylebazı vicdansızların vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Gaziantep Valisi Gül, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
VALİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu Delen'in ailesinin ihtiyaç sahibi oldukları gerekçesiyle para talep edildiği yönünde duyumlar aldıklarını belirtti. Ailenin maddi durumunun iyi olduğunu kaydeden Gül, "Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'te Duygu Delen (17), önceki gün erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mehmet Kaplan'ın (20) bir binanın dördüncü katında bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, "cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlamaları ile tutuklandı.