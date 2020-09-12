Son Dakika! Koca, koronavirüs mücadelesinde dikkat çeken verileri paylaştı: İstanbul'da ağır hasta sayısı %42 arttı

Son dönemde koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artışı, yeni ilave tedbirler alınmasına neden oldu. Her fırsatta maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapan Fahrettin Koca ise son olarak Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, durumun ciddiyetini verilerle ortaya koydu.

Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiler şu şekilde:

"Nisan ayında hastaların %65'i, vefatların ise %54'ü İstanbul'daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım.

"İSTANBUL'DA AĞIR HASTA SAYISI %42 ARTTI"

Nisan ayında ağır hastaların %76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda %42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum"

"EYLÜL SONUNA DOĞRU YOĞUNLUĞUN ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Koca, "Önümüzdeki günlerde İstanbul'u ne bekliyor?" sorusuna şu şekilde cevap vermişti: "İstanbul başlangıçta virüs gerçeğini yaşadı ve tedbirlere uyum alışkanlığı başladı. Kent, yazın boşaldığı için bu dönemde ciddi etki görmedik. Trafik yüzde 18'e kadar indi, şimdi 65'e çıktı. Eylül sonuna doğru yoğunluğun artacağını öngörüyoruz. Nitekim, İstanbul'da geçen haftaya göre yüzde 32 vaka artışı var"