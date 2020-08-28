Öğrenciler talep etti, YÖK'ten sevindiren haber geldi! YKS kayıt tarihleri uzatıldı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020 - YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir." açıklaması ile öğrencilere güzel haberi verdi. Şahsen başvuru yapacak öğrenciler için 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemleri devam edecek.

ÖĞRENCİLER TALEP ETTİ

YÖK'ten üniversitelerin kayıt tarihinin uzatılması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin öğrencilerin lehine olacak şekilde uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 5 Eylül 2020 Cumartesi saat 17.00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 6 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır" denildi.

Daha önce 2020-YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacaktı. Böylelikle elektronik kayıt 4 gün, şahsen kayıt 1 gün uzatılmış oldu.