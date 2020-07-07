Son dakika haber | FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Bekmezci'nin yargılanmasına devam edildi

İZMİR'de yakalanan FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin (81), 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada konuşan tanık Hüseyin Sarıçiçek, "2012 yılında Necdet İçel'in (Örgütün sözde Güney Afrika İmamı) Torbalı'da bulunan çiftlik evinde toplanırlardı. O dönemde eve birçok asker ve yargı mensubu gelip gitmişti. Zekeriya Öz de o çiftliğe geldi. Çiftlikte darbe toplantıları yapılıyordu" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik olarak başlattığı soruşturma kapsamında, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'nın yeri Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Takibe alınan Sarı, Bornova'da örgütün sözde Çiğli eyalet imamı Fatih Mehmet Arslan ile buluştu. Bunun üzerine aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen ocak ayında operasyon düzenlendi. Operasyonda, aynı soruşturma kapsamında aranan Yusuf Bekmezci, Sarı ve Arslan gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci, 23 Ocak'ta, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yusuf Bekmezci hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' istenen Bekmezci'nin, örgüt içinde sözde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fethullah Gülen'e bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı ve 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi. İddianamede, Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il-bölge-ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu da kaydedildi.

'ARSAYI BAĞIŞLAMAMIZ İÇİN BASKI YAPTILAR'

Bekmezci'nin yargılamasına İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Tutuklu sanık Bekmezci, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katılırken, avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Tanık Şehnaz Yüksel, kendilerine ait olan bir arsayı örgüte ait olan bir vakfa bağışlamaları için baskı ve tehdit gördüklerini söyledi. Yüksel, "Bana ve kardeşlerime ait olan arsayı Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'na bağışlamamız için tarafımıza baskı ve tehdit uygulandı. Buna rağmen kabul etmedik. Konak Belediyesi'nde çalışan birkaç yetkili tarafından da arsayı bağışlamamız yönünde baskı görmemize rağmen arsamızı vermedik. Bunun üzerine bir gün belediyeye gittiğimizde tapumuzun vakfın üzerine geçirildiğini öğrendik ve olayı yargıya taşıdık. Yargı sürecinde Yusuf Bekmezci, eşimin iş yerine gelerek arsa için teklifte bulundu. Vermiş olduğu bedele satılmayacağını söyledik. 1983 yılından bu yana mağduriyet yaşıyoruz" dedi.

'YUSUF BEKMEZCİ, FETÖ'NÜN YÜZDE 98'İDİR'

Örgüt içinde 39 yıl kaldıktan sonra 17- 25 Aralık sürecinde yapıdan kopup örgütten aldığı bilgileri devlete aktardığını belirten Hüseyin Sarıçiçek, "Yusuf Bekmezci, FETÖ'nün yüzde 98'idir. Örgütün her kademesinde aktif olarak görev aldı. Televizyondan matbaaya herkesi kovma yetkisi vardı. Ona hiç kimse itiraz edemezdi. Çağlayan matbaasının müdürünü tekme- tokat döverek işten çıkardı. Samanyolu TV müdürünü bile dövüp işten atabilecek güce sahipti. 2012 yılında Necdet İçel'in (Örgütün sözde Güney Afrika imamı) Torbalı'da bulunan çiftlik evinde toplanırlardı. O dönemde eve birçok asker ve yargı mensubu gelip gitmişti. Zekeriya Öz de o çiftliğe geldi. Çiftlikte darbe toplantıları yapılıyordu. O dönem şoförlüğünü yaptığım İçel bana, 'Hak ettiğimiz yerlere geleceğiz, az kaldı, güzel günler yakın' cümlelerini kuruyordu" diye konuştu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan gizli tanık Gündoğdu, Bekmezci'nin örgüt adına sadece yurt içinde değil yurt dışında da aktif görevlerde bulunduğu söyledi. Gündoğdu,"Bekmezci, örgütün eskilerindendir ve aktif görevlerde bulundu. Kemeraltı'nda züccaciye dükkanı işletirdi. Örgüt adına yurt dışında da aktif olarak faaliyetlerde de bulunmuştur. Sadakatinden dolayı 'kadim abi' olarak adlandırılırdı. Yaşça büyük olduğu için irşatçı olarak da bilinirdi. Örgüte burs, himmet, bağış ve kurban toplanması için vaazlar verirdi. Zengin iş adamlarının himmetlerini o yazardı. Sözü geçtiği için bu rakamları kendi yazardı" şeklinde konuştu.

SEGBİS ile duruşmaya bağlanan bir başka gizli tanık ise "Bekmezci, örgütün Ege Bölge imamıydı Bekir Baz'ın grubunda yer alıyor ve örgütte önemli biriydi" dedi.

TAHLİYE TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan Yusuf Bekmezci, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmezken, avukatları ise müvekkillerinin alzheimer hastası olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Bekmezci'nin tutukluluk halinin devamına ve başka tanıkların da dinlenmesi gerektiğine karar vererek duruşmayı erteledi.