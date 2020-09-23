Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğini açıkladığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
NAZIM SANGARE KİMDİR?
Doğum Tarihi: 30 Mayıs 1994
Kaç Yaşında: 25 yaşında
Doğum Yeri: Köln, Almanya
Boy: 1,85 m
KULÜP TAKIMLARI KARİYERİ
Profesyonel kariyerine 2013 yılında Alemannia Aachen kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf II, VfL Osnabrück ve Antalyaspor kulüplerinde oynadı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Şenol Güneş tarafından ilk defa A milli takıma çağrılan oyuncu ilk maçını 30 Mayıs 2019 tarihinde Yunanistan karşısında oynamıştır.
NAZIM SANGARE ÖZEL HAYATI
Almanya'da Gineli bir baba ile Türk bir anneden dünyaya gelmiştir. Fortuna Düsseldorf takımında oynarken bir anaokulunda uzun bir süre ögretmen olarak staj yapmıştır. 24 Mayıs 2019'da Türkiye Milli Takımı'na çağrıldı. İlk maçını 30 Mayıs 2019'da Yunanistan'a karşı yapılan hazırlık karşılaşmasında yaptı.
NAZIM SANGARE KARİYERİ
17/18 Antalyaspor
16/17 Osnabrück
14/15 F. Düsseldorf II
13/14 Alem. Aachen
13/14 M'gladbach II
12/13 M'gladbach U19
11/12 Aachen U19
10/11 Aachen U17
NAZIM SANGARE PERFORMANSI
19/20: 17 maç, 1 gol, 1 asist, 3 sarı kart
18/19: 32 maç, 2 gol, 1 asist, 6 sarı kart
17/18: 32 maç, 8 asist, 1 sarı kart
16/17:36 maç, 2 gol, 3 asist, 7 sarı kart
15/16: 33 maç, 10 gol, 9 asist, 9 sarı kart
14/15: 17 maç, 1 gol, 1 asist,
13/14: 31 maç, 7 gol, 5 asist, 1 sarı kart
12/13: 11 maç, 1 asist