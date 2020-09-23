Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

23.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:04
Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğini açıkladığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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