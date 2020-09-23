Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
23.09.2020 19:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:04
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiği milli futbolcu Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğini açıkladığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı