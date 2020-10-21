Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, beyin kanaması geçirdi

57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

Osman Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Elif'tir.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültenin Anatomi Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı. Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 1990'da doçent, 2003'te profesör oldu. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası'nın Kurucusu oldu ve Başkanlık görevinde bulundu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda 60 kadar makalesi yer aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçimlere katılarak Milletvekili olan Osman Durmuş, Bülent Ecevit'in Başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştır. Kendisinden sonra Recep Akdağ göreve gelmiştir.