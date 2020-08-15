Son dakika haber! Elektrik kabloları bomba gibi patladı

Sancaktepe'de bulunan bir sanayi sitesinde yerin altına döşenen elektrik hattı çalışmasındaki elektrik kabloları bomba gibi patladı. Patlama sesleri mahallede paniğe sebep oldu. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Olay, Sancaktepe'de Eyüpsultan Mahallesi Aktar Sokak üzerinde bulunan sanayi sitesi yolunda öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre İGDAŞ ekipleri tarafından çalışma sırasında sanayi sitesi için yerin altına döşenen yüksek gerilim, sanayideki elektrik kablolarına denk geldi.

KABLOLAR BOMBA GİBİ PATLADI

İş makinesi yolda kazı yaptığı sırada elektrik kabloları bomba gibi patlamaya başladı. Patlamanın etkisiyle etraf toza dumana bürünürken patlama sesleri mahallede paniğe sebep oldu.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına kaydedildi.