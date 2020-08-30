Rizeli esnaftan ilginç çözüm! Dükkanı sele kapılmasın diye iple camiye bağladı

Rize'de yaşanan her sağanak yağışın ardından, dükkanının altı kopan Rizeli esnaf Oktay Özdemir, ilginç bir çözüm boldu. Sele gitmesin diye iple karşıda bulunan bir caminin kolonuna bağladığı dükkanının bu halini sosyal medyada paylaştı. Video üzerine harekete geçen belediye, söz konusu yere bir duvar örülmesine karar verdi.

Olay Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde meydana geldi. Beldeye bağlı Demirciler mahallesinde bakkallık yapan Oktay Özdemir, geçtiğimiz hafta Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağışlarda dükkanı sele kurban gitmesin diye arkadaşlarının da yardımıyla dükkanını, ip yardımıyla karşı caminin kolonuna bağladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLUNCA BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken video bir anda binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlanınca Büyükköy Belediyesi harekete geçerek bölgede inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerin neticesinde sürekli toprak kayması olan yere duvar yapılması kararına varıldı.

"HER YAĞMURDA DÜKKANIN ALT TARAFI KOPUYOR"

Her yağmurda dükkanlarının altının koptuğunu ve bir felaket yaşanmadan olaya dikkat çekmek istedikleri için sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptıklarını dile getiren Oktay Özdemir "Korku dolu anlar yaşadık. Her seferinde bu böyle oluyor. Her yağmurda dükkanın alt tarafı kopuyor, ekipler gelip yolu açıyorlar. Taşlar var burada. Onlar aşağıya doğru yuvarlanıyor. Üzerimze düşmesin diye aşağıdan hızla geçiyoruz. Uyarıda bulunduk ama bizi dikkate almadılar pek. Sosyal medyada paylaşılınca ilgi çekti. Daha sonra belediye ekiplerimiz geldi, incelemeleri yapıldı. Şimdi işlemler de başlatıldı. 'En yakın zamanda yapacağız' dediler. Şimdi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.