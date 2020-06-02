Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor

Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8130'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,5380'den satılıyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.

'DOLARDA 6,75 GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.