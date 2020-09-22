Çekmeköy'de bir keçi boynuz darbeleriyle otomobile zarar verdi, ilginç anlar kameralara yansıdı

Çekmeköy'de park halinde duran otomobil üzerindeki yansımasını gören keçi, boynuz darbeleriyle otomobilde hasara yol açtı.

Olay, Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Arıcı'ya ait 12 keçiden biri olan 'Fino' otlamaktan döndüğü park halinde otomobilde yansımasını gördü. Fino adlı keçi, Cihangir Parlak'ın otomobiline defalarca boynuz darbesi vurdu. Keçiyi yoldan geçen bir kişi kovaladı. Otomobilde hasar oluşurken araç sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

"2-3 BİN LİRA MASRAFI VAR"

Aracında 3 bin lira civarında hasar olduğunu belirten Cihangir Parlak, "Keçiyle bir imtihanımız oldu. Aracı da daha yeni yıkattım zaten. Keçi gelmiş kendi yansımasını görüyor, kendisiyle kavga ediyor. Çamurluktan ön kapıya kadar hasar vermiş" dedi. Olaydan komşusunun haber vermesi üzerine bilgisi olduğunu belirten Parlak, "İşte bugün de yaptıracağız. Komşumuzun keçisi, başı boş kalmış. Tamam biz de keçiyi, hayvanları seviyoruz o ayrı bir konu. Ama şimdi nereden baksan 2-3 bin lira masrafı var. Şimdi bu masrafı kim ödeyecek" dedi. Parlak, hasarın keçi sahibi tarafından karşılanmasını beklediğini ifade etti.

"ANNEM ONA 'FİNO' DİYE HİTAP EDİYOR"

Keçinin sahibi Mücahit Arıcı ise, "Parlak şeyler dikkatini çektiğinden araçtaki yansımayı başka bir keçi sanıyor ve zarar veriyor. Aslında uysal bir hayvan normalde. Daha önce aynaya vurmuştu ama otomobile vurmamıştı. Biz de şaşırdık açıkçası. Daha önce annem otlatmaya çıkarmış, aynada kendini görünce vurmaya başlamış. Aynanın sahibi de 'Bırak abla vursun' demiş. O da keyifle izlemiş bunu. Annem ona 'Fino' diye hitap ediyor" şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan keçinin araca defalarca boynuz darbesi vurması kameraya yansıdı. Görüntülerde araçta hasar oluşturan keçi, yoldan bir kişinin kovalamasıyla uzaklaşıyor