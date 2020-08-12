Bakan Koca, koronavirüs hastasının mesajını Bayram dönüşü korkusu uyarısıyla paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramda koronavirüse yakalanan bir hastanın notunu "Bayram dönüşü korkusu" notuyla paylaştı. Koca, isminin açıklanmasını istemeyen hastanın mesajında, "Bayramdan sonraki ilk gün şiddetli baş ağrısı duydum. Önemsemedim. Anneme, babama, dayıma, teyzeme virüs bulaştı" dediğini aktardı.

12.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 13.08.2020 00:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan bir hastanın mesajını "Bayram dönüşü korkusu" uyarısıyla paylaştı.

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Bakan Koca, Twitter hesabından, "Bayram dönüşü korkusu" başlığıyla, isminin açıklanmasını istemeyen bir hastanın koronavirüse nasıl yakalandığını anlatan mesajını paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan koronavirüs hastasının mesajı şöyle:

"Bayramın 1. günü, teyzemin geliniyle kalabalık bir misafir topluluğuna yemek hazırladık. Ertesi gün gelin pozitif çıktı. Bayramdan sonraki ilk gün şiddetli baş ağrısı duydum. Sinüzit ağrısına benziyordu. Önemsemedim. İstanbul'a döndük. Eşime, en küçüğünden en büyüğüne çocuklara da Kovid tanısı kondu. Anneme, babama, dayıma, teyzeme virüs bulaştı. Onlara bir şey olacak korkusuyla gözüme uyku girmiyor."

"SAĞLIK, SALGININ EN DRAMATİK TARAFI"

Bakan Koca, ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka paylaşımda ise "COVID-19 salgını tüm dünyada, her alanda hayatı etkiliyor. Sağlık, salgının en dramatik tarafı. Yorulduk. Ama vazgeçersek, korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi, insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım." ifadelerini kullandı.