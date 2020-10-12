Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz

Ermenistan, Rusya arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek dün Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulunmuş; saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş 43 kişi de yaralanmıştı.

Gence'de Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan yaşlı bir kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi. Genceli kadın, kameralara "Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız" dedi.