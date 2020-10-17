Son dakika haber... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.
17.10.2020 03:11 | Güncelleme: 17.10.2020 03:14
Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haciyev, Gence'ye yapılan saldırıda 10'dan fazla sivilin öldürüldüğünü, 40 civarı sivilin yaraladığını bildirdi.