Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattı

2013-2014 sezonunda Chelsea'ye katılan ve 7 sezon mavilerin formasını terleten Willian, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımına imzayı attı.

Bir diğer Londra temsilcisi Arsenal ile anlaşan Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

12 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.

Willian böylece, Pablo Mari ve Cedric Soares'in ardından yeni sezonun 3. transferi oldu.