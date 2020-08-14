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Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Brezilyalı yıldız futbolcu Willian'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Londra ekibinin ezeli rakiplerinden Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian, Arsenal'e bedelsiz bir şekilde transfer oldu.

Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Willian'ı kadrosuna kattı
14.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:18

2013-2014 sezonunda Chelsea'ye katılan ve 7 sezon mavilerin formasını terleten Willian, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımına imzayı attı.

Bir diğer Londra temsilcisi Arsenal ile anlaşan Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

12 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.

Willian böylece, Pablo Mari ve Cedric Soares'in ardından yeni sezonun 3. transferi oldu.

Kaynak: DHA

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