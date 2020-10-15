Kedicikler, Adnan Oktar grubunu deşifre eden Özkan Mamati'nin peşini bırakmıyor: Cumhurbaşkanına suikast timinin lideri iftirasını attılar

Yaklaşık 18 yıl boyunca Adnan Oktar Suç Örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mamati, daha sonrasında örgütten ayrılmış ve örgütten şikayetçi olmuştu. Örgütü deşifre eden Özkan Mamati kediciklerin kendisini yıldırmak ve davadan caydırmak için her yolu denediğini söyledi.

Kendisini ve birkaç müştekiyi yıldırmak için birçok yolu denediklerini söyleyen Mamati, "Mesela hakkımda 46 kadın 63 uzaklaştırma kararı çıkarttı iki yılda. Bu 63 uzaklaştırma kararı şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde rekor. Hiç kimseye 46 kadın taciz, tehdit, iftira, öldürme kastı ile tehdit gibi farklı suçları isnat ederek Aile Mahkemesi'nden koruma kararı çıkartmamıştır. Kadın bu mağduriyetle başvurduğu zaman karakola çağrılıyorsunuz, ifade veriyorsunuz. 63 uzaklaştırma kararı 1 yıl içerisinde 63 iş gününde karakola ve savcılığa gitmenize sebep oluyor. Evden çıkması yasak olan örgüt üyeleri bile benden şikayetçi" dedi.

"ADIMA SAHTE HESAP AÇIP KENDİLERİNİ TEHDİT EDİYORLAR"

Sosyal medyadan dakendi adına sahte hesapların açıldığını belirten Mamati, "İkinci hamleleri ise Instagram, Twitter gibi ispatı mümkün olmayan mecralardan benim adıma sahte hesaplar açıp kendilerine tehditte bulunuyorlar. Sonra bana uzaklaştırma çıkartan şahıs, uzaklaştırma kararını ihlal ettiğim için ikinci defa başvuruda bulunuyor. Böylelikle 63 uzaklaştırma kararının 63'ünün de ihlali olmuş oluyor. Bunlar için de ifade veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİNİN LİDERİ GİBİ İFTİRALAR ATTILAR"

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonlardan önce, örgütten ilk kendisinin şikayetçi olduğunu söyledi ve "Şikayetim sonrası ben ve benim gibi birçok kişiye sistematik baskılar var. Bu baskılar örgütün firarileri tarafından yapılıyor. Örgütün operasyondan önceki stratejisi benim gibi müştekiler için, sosyal medyadan, web sitelerinden bunlar FETÖ'cü, Cumhurbaşkanına suikast timinin lideri gibi iftiralar attılar" dedi.

"50'YE YAKIN SORUŞTURMADAN TAKİPSİZLİK ALDIM"

Sadece YouTube üzerinde hakkında, 40 bine yakın karalayıcı video yüklendiğini söyleyen Mamati, "Bunların yanı sıra 60'a yakın bayan evlerini bastığımı, silah gösterip tehdit ettiğimi, kapılarında yattığımı söyleyip hakkımda uzaklaştırma kararı çıkarttı. Savcılık ve Cimer'e dahi şikayet edildim. 50'ye yakın savcılık soruşturmasından takipsizlik aldım" ifadelerini kullandı.

ADNAN OKTAR'IN AVUKATLARI ÜZERİNDEN TALİMAT VERİLİYOR"

Açıklamalarına devam eden Mamati, "Örgüt, GSM operatöründe çalışan üyesinden bizlerin girdiğimiz internet sitelerini, telefon numaramızı, ev adresimizi, WhatsApp konuşmalarımızı talep ediyor. Mağdur olan bayanların birçoğu her gün Twitter'da firari üyeler tarafından ölüm tehditleriyle taciz ediliyor. Bu çalışma Adnan Oktar'ın avukatları üzerinden talimatla yapılıyor" dedi.