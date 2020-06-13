Son dakika haber... ABD?nin Milwaukee kentindeki 174 yıllık geleneği bir Türk bozdu
Bir son dakika haberine göre ABD'nin Wisconsin eyaletinde Milwaukee'de yerel seçimleri kazanan Türk kadın Ayça Sawa internet üzerinden yemin ederek görevine başladı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde Milwaukee'de yerel seçimleri kazanan Türk kadın Ayça Sawa internet üzerinden yemin ederek görevine başladı. Yüzde 50'nin üzerinde oy alarak şehrin önemli görevlerinden Baş Denetçi, Baş Sayman görevine gelen Sawa, 'Milwaukee'nin 174 senelik tarihinde bu rol için ilk kadın olarak seçildim' dedi.
ABD'nin orta batı bölgesinin en büyük beşinci şehri Milwaukee'de yerel seçimleri kazanan ilk Türk seçmen Ayça Sawa internet üzerinden yemin ederek görevine başladı. Baş Denetçi, Baş Sayman olarak Milwaukee Belediyesi'nde 1,6 milyar doları denetleyen Sawa, yüzde 50'nin üzerinde oy alarak şehrin önemli görevlerinden birisine geldi.
ABD'ye gelişinden de bahseden Belediyenin Baş Denetçisi, 'Annem ve Babam lisansüstü ve doktora yapmak için Amerika'ya gelmişlerdi. En sonunda 80'lerde Milwaukee'ye gelmişlerdi, babam burada iş bulunca ben de Milwaukee'de doğdum. Ben çok şanslıydım çünkü büyürken annemler her sene bizi Türkiye'ye götürürdü. Babam da Profesör olduğu için bir, iki sene Türkiye'de de okudum. Yazlarımızı da anne tarafım Egeli olduğu için en çok Çeşme'de geçirdik. Bütün kuzenlerimle birlikte plaja giderdik. Türkiye'de en çok Ege'nin güzel denizine ve plajlarına hasret kaldım. Tabii ki mükemmel yemekleri ve en önemlisi ailem. Onlarsız hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor' diye konuştu.