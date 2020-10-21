Tüm uyarılara rağmen göle giren şahıs, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Meksika'da evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü.

UYARILARI HİÇE SAYDI, GÖLE GİRDİ

Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.

TİMSAH TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü. Meksika medyası, arama kurtarma çalışmalarında adamın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.