Tüm uyarılara rağmen göle giren şahıs, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti
21.10.2020 22:34 | Güncelleme: 22.10.2020 00:30
Meksika'nın Petrolera kentinde tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle giren bir kişi, timsah saldırısında yaşamını yitirdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Meksika'da evsiz olduğu belirtilen bir kişi tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi. İsmi açıklanmayan kişi, gölde timsah tarafından öldürüldü.
UYARILARI HİÇE SAYDI, GÖLE GİRDİ
Olay, Meksika'nın Petrolera kentinde meydana geldi. Evsiz olduğu belirtilen bir kişi, tüm uyarılara rağmen kıyafetlerini çıkararak göle girdi.
TİMSAH TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gölde yüzen kişiye bir timsahın yaklaştığı ve adamın aniden gözden kaybolduğu görüldü. Meksika medyası, arama kurtarma çalışmalarında adamın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.