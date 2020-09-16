Ev karantinasını ihlal eden kadın, terminalde bilet alırken yakalandı

Tekirdağ'da koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle ev karantinasında olması gereken 37 yaşındaki M.D. adlı kadın, otobüs terminalinde bilet almaya çalışırken yakalandı. M.D, Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtta karantinaya alındı.

Çerkezköy'de yaşayan M.D, şehirler arası otobüs terminaline giderek bilet almak istedi. M.D'nin, HES kodu üzerinden yapılan sorguda koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle evde karantinada olması gerektiği belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İhbar üzerine terminale polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkında adli işlem başlatılan ve 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' gereği 3 bin 182 lira idari para cezası kesilen M.D, ekiplerce terminalden alınarak zorunlu karantina için Çorlu Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'na yerleştirildi.