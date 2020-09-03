Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Doğu Akdeniz mesajı verdi: Geldikleri gibi giderler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını, Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı. Akar, açıklamalarında Doğu Akdeniz'deki gerginliği değerlendirip olaya müdahil olan ülkelere yönelik olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine atıfta bulunup, "Gelirler ve geldikleri gibi giderler" dedi.

UÇUŞ BRİFİNGİ ALDI

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2020-2021 Eğitim Uçuş Yılı'nın açılışını özel uçuşla yaptı. Akar, uçuş için 'Her zaman her yerde' parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'nda 'Ceylan' olarak bilinen Filo Komutanlığı'nın personeli tarafından karşılandı. Bakan Akar, daha sonra uçuş brifingi aldı. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile uçuş teçhizatını kuşandı. Akar ve komutanlar, daha sonra uçak başına gitti. Buradaki son kontrollerin ardından Akar, F-16'nın kokpitine geçti.

"MÜCADELEMİZE ÇANAKKALE RUHU İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Kontroller sonrasında Bakan Akar ve orgeneraller Küçükakyüz ve Gülan, F-16 savaş uçağı ile Ege Denizi'nin kuzeyinde dörtlü kol uçuşuna liderlik ederek, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş kapsamında Çanakkale'deki Şehitler Abidesi'nin de üzerinden geçen Akar ve komutanlar, abideyi selamladı. Akar, burada 'Ceylan 30' çağrı kodu ile koldaki diğer personele hitap ederek, "Başta burada yatanlar olmak üzere tüm şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhu ile devam edeceğiz" dedi.

Burada personele de hitap eden Akar konuşmasında, savunma ve güvenlik konuları ile birlikte son dönemde Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs'taki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Akar'ın konuşmasından satır başları:

"Hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler.

"KIBRIS BİZİM MİLLİ DAVAMIZDIR"

Yunanistan arkasında Fransa, arkasında AB ile 'Bana göre böyle' diyerek, akla, mantığa uymayan bir şekilde haklı olduğunu iddia ediyor. Dünyayı bir araya getirseniz dahi hiçbir zaman sizin ortaya koyduğunuz 'İki kere iki beş eder' sözünü bize anlatamazsınız. Bu gerçek değil. Arkanızda kim olursa olsun 'İki kere iki dört eder' gerçeğini değiştiremezseniz. Kıbrıs bizim mili davamızdır, oradaki kardeşlerimizin hakkını hukukunu 1974'te hangi anlayışla koruduysak 2020 yılında da aynı şekilde koruruz.

"FRANSA, NE HAKLA GELİYORSUN BURAYA?"

Yunanistan ve Türkiye... Fakat burada, anlaşılması zor olan kabadayılar var. Örneğin Fransa, garantörlük yok, anlaşma yok, sen AB'nin temsilcisi de değilsin ne hakla geliyorsun buraya? Tek başına çıkıp 'Ben kahramanlık yapacağım' diyorsan, o kabadayılık zamanı geçti. Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz. Biz açık ve net bir şekilde inançla, imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak, alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez. Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs'ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım."