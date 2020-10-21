- Gence'deki saldırıya uykuda yakalan Askerov: Yaşananları rüya sandım- Enkazdan çıkartıldığımda hala uykuda olduğumu yaşananlarının ise rüya...
21.10.2020 15:21 | Güncelleme: 21.10.2020 15:32
- Gence'deki saldırıya uykuda yakalan Askerov: "Yaşananları rüya sandım" "Enkazdan çıkartıldığımda hala uykuda olduğumu yaşananlarının ise rüya olduğunu zannettim" Yaralı kurtarılan Askerov korku dolu anları anlattı Ermenistan ordusunun sivil halkı hedef aldığı Gence'deki füze saldırısında,...
- Gence'deki saldırıya uykuda yakalan Askerov: "Yaşananları rüya sandım"
"Enkazdan çıkartıldığımda hala uykuda olduğumu yaşananlarının ise rüya olduğunu zannettim"
Yaralı kurtarılan Askerov korku dolu anları anlattı