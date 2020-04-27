Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti

Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti. Acı haberi ise ünlü şarkıcı Cenk Eren verdi.

"NUR YERLİTAŞ'I KAYBETTİK"

Sosyal medya hesabından Nur Yerlitaş'ın fotoğrafını paylaşan Eren, "Çok çok üzgünüm çok eski çok kıymetli bir dostumu hepimizin hayatına da bir izi olan sevgili Nur Yerlitaş'i kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Nur Yerlitaş, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımında ise "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" demişti.

BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Nur Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Kemoterapi tedavisi gören Yerlitaş, sağlık durumu için "İlk ameliyatı olduğumda sağ tarafta da bir kitle vardı. İlk başta gerek görmemişti doktorum. Kontrole gittim 6 ay sonra doktor baktı 'hemen ameliyat' dedi ve ameliyat oldum. Şimdi yeniden tedavi sürecine başladık. Çok yorgun bir hayatım oldu. İyi günlerim, kötü günlerim oldu. Baş ağrılarım vardı. Televizyon programı bitti doktora gittim teşhisi koydular. Biraz düzeleyim inşallah televizyonlara çıkacağım" demişti.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Asıl adı Nuray olan Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955 yılında İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Nur Yerlitaş bir dönem İşte Benim Stilim tarzı programında jüri üyesi olmuş ve sosyal medyada da fenomen haline gelmişti. Nur Yerlitaş Seda Sayan, Ebru Gündeş başta olmak üzere birçok sanatçının sahne kıyafetini tasarladı.