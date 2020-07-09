Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 6 yaralı

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamamış malzemeleri kontrollü imhaya götüren kamyonda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 jandarma yaralandı.

Adapazarı'nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

6 YARALI

Patlamada ilk belirlemelere göre 5'i jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı.

AFAD VE UMKE EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.