Son dakika: Sakarya'da Hendek'in ardından Taşkısığı bölgesinde patlama: 6 yaralı
Son dakika: Geçtiğimiz hafta Hendek ilçesinde büyük bir patlama meydana gelen Sakarya'da şimdi de Taşkısığı bölgesinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Bölgede yaralıların olduğu tahmin ediliyor. Patlamada ilk belirlemelere göre 5'i jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı.
09.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:29
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamamış malzemeleri kontrollü imhaya götüren kamyonda patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre 5 jandarma yaralandı.
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Adapazarı'nda Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
6 YARALI
Patlamada ilk belirlemelere göre 5'i jandarma personeli olmak üzere 6 kişi yaralandı.
AFAD VE UMKE EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi
Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey marmara otoyolu şantiyesi bulunuyor.