Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Sportif A.Ş'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı duyuru şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"