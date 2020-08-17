Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Son dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Norveçli futbolcuya ilk yıl 1 milyon 300 bin euro olmak üzere toplam 4 milyon 50 bin euro ödenecek.
17.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:49
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray Sportif A.Ş'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı duyuru şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"