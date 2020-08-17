Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu Son dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Norveçli futbolcuya ilk yıl 1 milyon 300 bin euro olmak üzere toplam 4 milyon 50 bin euro ödenecek.

Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti 2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti 2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti" EN SON YUNANİSTAN'DA FORMA GİYDİ Son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'un formasını giyen 28 yaşındaki Norveçli sağ bek, 21 maçta 1 gol kaydetti.