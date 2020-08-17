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Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu

Son dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Norveçli futbolcuya ilk yıl 1 milyon 300 bin euro olmak üzere toplam 4 milyon 50 bin euro ödenecek.

17.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:59

Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"

EN SON YUNANİSTAN'DA FORMA GİYDİ

Son olarak Yunan ekibi Olimpiakos'un formasını giyen 28 yaşındaki Norveçli sağ bek, 21 maçta 1 gol kaydetti.

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Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui anlaştığını duyurdu
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