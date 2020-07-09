Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız

Galatasaray, TFF'nin yeni yabancı kuralına resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur. Yabancı sınırlamasıyla ilişkin bu karar geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

YABANCI KURALI İÇİN 8+6 FORMÜLÜ

TFF, gelecek sezon için yabancı kuralını 8+6 formülü ile 14 olarak belirlemişti. Buna göre kulüpler ilk 11'de 8 yabancı, kulübede ise 6 yabancıyla maça çıkabilecek.