Son Dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı

Son dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. 34 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı kulüpten 1 yıl için 515 bin 750 euro alacak.

14.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:19

Galatasaray, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.

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Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ile imzalanan yeni sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır.

Buna göre futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

26 MAÇTA FORMA GİYDİ

2016 yılından beri Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Donk, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Hollandali futbolcu, daha önce sarı kırmızılı kulüpten yıllık 1 milyon 895 bin euro kazanıyordu.

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