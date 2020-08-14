Son Dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
Son dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. 34 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı kulüpten 1 yıl için 515 bin 750 euro alacak.
Galatasaray, 34 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı.
Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk ile imzalanan yeni sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.
Galatasaray Sportif A.Ş.'nin konu ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır.
Buna göre futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
26 MAÇTA FORMA GİYDİ
2016 yılından beri Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Donk, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Hollandali futbolcu, daha önce sarı kırmızılı kulüpten yıllık 1 milyon 895 bin euro kazanıyordu.